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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। गढ़ी छाज्जू गांव के स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय हरियाणा स्टाइल कबड्डी खिलाड़ी स्वर्गीय बिजेंद्र गढ़ी छाज्जू की स्मृति में आयोजित दूसरे हरियाणा स्टाइल कबड्डी महाकुंभ में गद्दी खेड़ी की टीम ने खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज कर टीम ने पहला स्थान हासिल किया और एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार जीता। गांव सौंद पलवल की टीम दूसरे स्थान पर रही।प्रतियोगिता में प्रदेश की 18 टीमों ने भाग लिया। रोमांचक मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी स्टेडियम में पहुंचे। व्यक्तिगत पुरस्कारों में गद्दी खेड़ी के कार्तिक को बेस्ट रेडर और इसी टीम के भालू को बेस्ट कैचर चुना गया। विजेता टीम और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। स्वर्गीय बिजेंद्र गढ़ी छाज्जू ने हरियाणा स्टाइल कबड्डी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। उनकी स्मृति में आयोजित यह महाकुंभ युवा खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है।इस अवसर पर कोच बलजीत खोतपुरा, गुरमीत कवि, भगत राम मान, सत्ता पहलवान, अनिल धमाना, समाजसेवी पवन ठेकेदार, पूर्व सरपंच प्रवीण, सारिक, कुलदीप भारद्वाज, सुनील, सचिन, सुंदर पहलवान, प्रकाश पहलवान, दीपक, हर्ष गाल्याण, सुरेश काला, कृष्ण, कृति फौजी, तिलक राज और सनवर मौजूद रहे।