{"_id":"61478b4f8ebc3e3ee67eb982","slug":"five-thousand-rupees-cheated-by-becoming-an-acquaintance-of-a-friend-panipat-news-knl837710173","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u094b\u0938\u094d\u0924 \u0915\u093e \u092a\u0930\u093f\u091a\u093f\u0924 \u092c\u0928\u0915\u0930 \u0920\u0917\u0947 \u092a\u093e\u0902\u091a \u0939\u091c\u093e\u0930 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947Five thousand rupees cheated by becoming an acquaintance of a friend","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

दोस्त का परिचित बनकर ठगे पांच हजार रुपयेFive thousand rupees cheated by becoming an acquaintance of a friend

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Mon, 20 Sep 2021 12:41 AM IST Updated Mon, 20 Sep 2021 12:41 AM IST

एक युवक से ठग ने दोस्त का परिचित बनकर पांच हजार रुपये ठग लिए। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने केस किया है। मॉडल टाउन के गौतम नगर निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि नरेश कुमार उसका मित्र है, जो उसके साथ एक दैनिक समाचार पत्र में काम करता है। उसके पास 17 सितंबर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसने खुद को नरेश का दोस्त बताया। उसने काफी देर बातचीत की और विश्वास दिलाया। इसके बाद युवक ने कहा कि उसे 20 हजार रुपये की जरूरत है। उसने आश्वासन दिया क एक सप्ताह में लौटा देगा। उसने 18 सितंबर को आरोपी के खाते में पांच हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब उसने नरेश से उपरोक्त युवक के बारे में पूछा की तो खुलासा हुआ कि उसके साथ किसी ने ठगी की है।