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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शिवनगर क्षेत्र में एक कपड़ा कारोबारी ने एक युवक पर व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी देने और गली में नंगी तलवार लहराने आरोप लगाए हैं। आरोप है कि आरोपी ने पड़ोसियों को भी धमकाया है।मंथन शर्मा ने बताया कि उनका कपड़े का कारोबार है। उनके पास 15 नवंबर की शाम करीब छह बजे व्हाट्सएप कॉल आई। उन्होंने इसे काट दिया। आरोप है कि इसके बाद उसी नंबर से व्हाट्सएप पर उन्हें जान से मारने व काटने की धमकियां दी गईं और उनकी मां के बारे में भी अभद्र संदेश भेजे गए।उनको यह नंबर शिवम भारद्वाज का होने की जानकारी मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवम उनकी गली में नंगी तलवार लहराता हुआ घूम रहा था और मिलते ही जान से मारने की धमकी दे रहा था। इतना ही नहीं, उसने गली में रहने वाले पूनम, नाथू, राम और शीला को भी तलवार से काटने की धमकी दी। सेक्टर-29 थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।