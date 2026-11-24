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पानीपत। देसराज कॉलोनी में रास्ता रोककर जानलेवा हमला करने के मामले में थाना तहसील कैंप पुलिस ने पांचवें आरोपी देसराज कॉलोनी निवासी विवेक उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को जेल भेज चुकी है।देसराज कॉलोनी निवासी इंद्रजीत ने थाना तहसील कैंप में शिकायत दी थी कि श्रीराम चौक से घर लौटते समय डीआरएम स्कूल के सामने वाली गली में दो युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। इस पर उसने अपने भाई रिंकू को बुला लिया। तीनों जब घर जाने लगे तो आरोपियों ने अपने साथियों संग रास्ता रोककर तेजधार हथियारों, लाठी-डंडों व साइकिल की चेन से हमला कर उन्हें घायल कर दिया।तहसील कैंप थाना प्रभारी बंसीलाल ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों व सूचना के आधार पर पांचवें आरोपी विवेक उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में वारदात स्वीकार करने के बाद उसकी निशानदेही पर हमले में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।