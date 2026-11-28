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600 रुपये प्रति क्विंटल भाव की मांग पर तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, जजपा, कांग्रेस और आप के नेता धरना स्थल पर पहुंचेकल सरकार का पुतला फूंकने और मिल में गन्ने की ट्रॉली नहीं लाने का एलानफोटो-23संवाद न्यूज एजेंसीइसराना। गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर हरियाणा सांझा संघर्ष मोर्चा और गन्ना समिति के बैनर तले शुगर मिल के मुख्य गेट पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। गन्ना समिति प्रधान जयकुवार कादियान की अध्यक्षता में चल रहे धरने को अब विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल गया है।उन्होंने बताया कि शनिवार को जजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की मांगों का समर्थन किया। वहीं, किसान संगठनों ने 30 नवंबर को पेराई सत्र के शुभारंभ पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने और मिल में गन्ने की ट्रॉली नहीं लाने का एलान किया।जजपा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र कादियान, जिला प्रधान रामनिवास पटवारी, धर्मबीर राठी, सरिता मोर, कप्तान जागलान और सुरेश आट्टा, आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान जसबीर जस्सा कादियान तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कंवर सिंह छौक्कर ने अपनी-अपनी पार्टियों की ओर से किसानों को समर्थन देने की घोषणा की।इस दौरान किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर शुगर मिल के निवर्तमान एमडी एवं इसराना के एसडीएम नवदीप सिंह नैन को ज्ञापन भी सौंपा।पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम के बहिष्कार का एलानकिसान नेताओं ने कहा कि 30 नवंबर को शुगर मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर कोई भी किसान मिल परिसर में गन्ने की ट्रॉली लेकर नहीं आएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले भाजपा के जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों का विरोध किया जाएगा। साथ ही धरना स्थल के नजदीक प्रदेश सरकार का पुतला फूंका जाएगा।धरने को गन्ना समिति प्रधान जयकुवार कादियान, एसकेएम के जिला संयोजक जयकरण कादियान, सह संयोजक सुनील दत्त, किसान भवन प्रधान दिलबाग बिंझौल, उपप्रधान अनिल कादियान, युवा जिला प्रधान बिंटू मलिक, किसान सभा के जिला प्रधान डॉ. सुरेंद्र मलिक, सचिव राजपाल गाहल्याण, सर छोटूराम भाकियू के जिला प्रधान प्रदीप जागलान, भाकियू के पूर्व प्रधान सुखबीर आट्टा, मालपुरिया किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सोनू मालपुरिया, मनोज जागलान नौल्था, सुरेंद्र मलिक महावटी, मनदीप नारायणा, सतीश कादियान, नरेंद्र महराना और अरुण आट्टा सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया।