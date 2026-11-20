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महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सतबीर सिंह ने कहा कि गीता का निष्काम कर्म और कर्तव्यपालन का संदेश विद्यार्थियों को सफलता के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. अंजलि ने कहा कि गीता के सिद्धांत विद्यार्थियों में नैतिकता, अनुशासन और आत्मसंयम जैसे गुण विकसित करने में सहायक हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और गीता के जीवन-दर्शन को समझा। संवाद

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पानीपत। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्यों के संवर्धन के उद्देश्य से भगवत गीता के जीवन-संदेश विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में आईआईटी के पूर्व विद्यार्थी उत्कर्ष शुक्ल ने विद्यार्थियों को गीता के जीवनोपयोगी सिद्धांतों से रूबरू करवाया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला व्यावहारिक दर्शन है। इसके कर्मयोग, निष्काम कर्म, आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक चिंतन जैसे सिद्धांतों को अपनाकर विद्यार्थी जीवन की चुनौतियों का दृढ़ता और विवेक से सामना कर सकते हैं।