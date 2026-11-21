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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। बिजली बिलों की बकाया राशि वसूलने के लिए बिजली निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। जिले के करीब 62 हजार उपभोक्ताओं पर 83.30 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। भुगतान नहीं करने वाले इन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे।बकाये बिजली बिल की वसूली के लिए निगम ने उपमंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत कई टीमें फील्ड में उतारी गई हैं, जो बकायेदारों से संपर्क कर उन्हें बिल जमा कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्हें निर्धारित समय में भुगतान करने की हिदायत दी जा रही है। निगम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करने के साथ बकाया राशि की अधिक से अधिक वसूली करना है।2500 गलत बिलों में से 1121 किए ठीकबिजली निगम की ओर से बिलों में गड़बड़ी की शिकायतों का भी समाधान किया जा रहा है। करीब 2500 उपभोक्ताओं के बिल गलत पाए गए थे। इनमें से 1121 बिल ठीक किए जा चुके हैं। शेष शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया जारी है, ताकि उपभोक्ताओं को सही बिल मिल सकें।उपमंडल स्तर पर अधिकारी कर रहे निगरानीबकाया राशि की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान की निगरानी उपमंडल स्तर पर अधिकारी कर रहे हैं। टीमें लगातार बकायेदारों से संपर्क कर भुगतान के लिए समझाइश दे रही हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया बिल जमा नहीं कराने वालों के कनेक्शन नियमानुसार काटे जाएंगे।बकाया बिलों की वसूली के लिए उपमंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित कर फील्ड में भेजी गई हैं। टीमें उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें बिल जमा कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके बावजूद भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे।- आदित्य कुंडू, कार्यकारी अभियंता, सब अर्बन डिविजन, पानीपत।