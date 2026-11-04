Panipat News: बाजार में बुजुर्ग महिला से ठगी, चेन और नकदी ले गईं दो महिलाएं

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सलारगंज गेट के पास बातों में उलझाकर लाल बत्ती चौक तक ले गईं आरोपीनशीला पदार्थ सुंघाने का आरोप, दिनदहाड़े वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर सवालमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। सलारगंज गेट के पास दो महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला को बातों में उलझाकर नशीला पदार्थ सुंघा दिया और उससे सोने के जेवरात व नकदी ठग ली। शिकायत के आधार पर थाना शहर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बड़ौली गांव निवासी शीला देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दो नवंबर को घरेलू सामान खरीदने के लिए इंसार बाजार आई थीं। शाम करीब चार बजे वह सलारगंज गेट के पास पहुंचीं तो दो अनजान महिलाएं उनके पास आईं और बातचीत में उलझाने लगीं। आरोप है कि इसी दौरान महिलाओं ने उनके मुंह पर कोई नशीला पदार्थ लगा रुमाल रखा, जिससे वह अचेत हो गईं।पीड़िता के अनुसार, दोनों महिलाएं उन्हें लाल बत्ती चौक तक ले गईं। इस दौरान उनके गले से करीब ढाई तोले की सोने की चेन, कानों के लगभग छह ग्राम के सोने के बाले और पर्स में रखे 10 से 15 हजार रुपये निकाल लिए गए। होश आने पर उनके पास केवल एक बंद बंडल मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी।सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिसथाना शहर प्रभारी कटार सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।38