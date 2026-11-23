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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। जीटी रोड पर गलत दिशा में वाहनों का आवागमन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की ओर से रोजाना चालान किए जाने के बावजूद वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इससे अपनी लेन में चलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलत दिशा से अचानक सामने आने वाले वाहनों की चपेट में आकर बाइक सवार और राहगीर चोटिल हो रहे हैं।जीटी रोड पर सेक्टर 13-17 मोड़, टोल प्लाजा और तहसील कैंप मोड़ पर सबसे ज्यादा वाहन गलत दिशा में चलते दिखाई देते हैं। सेक्टरों में जाने, पेट्रोल पंप तक पहुंचने या थोड़ी दूरी बचाने के चक्कर में वाहन चालक गलत दिशा में वाहन दौड़ा देते हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्थिति और गंभीर हो जाती है।अचानक सामने आ जाते हैं वाहन, हादसे का बना रहता है डरराहगीर राकेश, ललित और जोगिंदर ने बताया कि जीटी रोड पर गलत दिशा से आने वाले वाहनों के कारण अपनी लेन में चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार बाइक सवार और राहगीर चोटिल हो चुके हैं। पुलिसकर्मियों को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।उन्होंने बताया कि गलत दिशा से आने वाले वाहन अचानक सामने आ जाते हैं। ऐसे में चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और कई बार ब्रेक लगाने के बावजूद टक्कर हो जाती है। पैदल राहगीरों को सड़क पार करने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बुजुर्गों और स्कूली बच्चों के लिए यह स्थिति और भी जोखिम भरी है। लोगों ने पुलिस से गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।जीटी रोड पर गलत दिशा में आने वाले वाहन चालकों के रोजाना चालान किए जाते हैं। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन चालान के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि थोड़ी दूरी बचाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें।सुरेश सैनी, डीएसपी, यातायात प्रभारी27