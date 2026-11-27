विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। मॉडल टाउन स्थित ईदगाह के इमाम मौलाना सादिक ने शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले अपने बयान में लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारा और साफ दिल रखने का संदेश दिया।उन्होंने कहा कि इंसान को अपने दिल में किसी के प्रति अदावत, दुश्मनी, हसद (ईर्ष्या) और इंतकाम की भावना नहीं पालनी चाहिए। ये सभी रूहानी बीमारियां हैं, जो व्यक्ति के दिल और दिमाग का सुकून छीन लेती हैं।मौलाना सादिक ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति की दौलत और तरक्की देखकर मन में बेचैनी पैदा नहीं करनी चाहिए। इंसान को यह समझना चाहिए कि दौलत, इज्जत और जलालत सब अल्लाह के हाथ में हैं। दुनिया की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी को इज्जत या जिल्लत नहीं दे सकता। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर नफरत या बदला लेने की सोच पाल लेता है, तो उसकी मानसिक शांति समाप्त हो जाती है और वह रात को चैन से सो भी नहीं पाता।साफ दिल और नेक अमल ही सुकून की राहउन्होंने कहा कि अल्लाह इंसान की शक्ल-सूरत या संपत्ति नहीं, बल्कि उसके दिल और अमल को देखते हैं। जिस व्यक्ति का दिल साफ और पाक होता है, वही अल्लाह की रहमत का हकदार बनता है। मौलाना ने लोगों से अपील की कि वे दूसरों का नुकसान करने या बदले की भावना रखने के बजाय अपने व्यवहार और कर्मों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि नेक नीयत और अच्छे अमल ही सच्चे सुकून का मार्ग दिखाते हैं।25