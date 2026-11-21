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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सह-अध्यक्ष वाणी गोपाल शर्मा और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सह-सचिव वर्षा शर्मा ने शनिवार को जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं, सुविधाओं और सुरक्षा संबंधी इंतजामों का जायजा लिया।न्यायिक अधिकारियों ने महिला वार्ड, जेल अस्पताल और ब्लॉक नंबर-1 का दौरा कर बैरकों की स्थिति, साफ-सफाई और रखरखाव की जांच की। उन्होंने जेल के रिकॉर्ड और रजिस्टर भी देखे। इस दौरान बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनीं। जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि बंदियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए और अस्पताल के रिकॉर्ड का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।रसोई में भोजन की गुणवत्ता भी जांचीअधिकारियों ने जेल की रसोई का निरीक्षण कर बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा की जांच की। साथ ही रसोई परिसर की सफाई और भोजन बनाने व परोसने के दौरान अपनाए जाने वाले स्वच्छता मानकों का जायजा लिया। उन्होंने सभी बंदियों को पौष्टिक, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य बंदियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इसके अलावा जेल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था का जायजा लेना भी निरीक्षण का हिस्सा रहा।34