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सनौली/बापौली। गांव बापौली में राजकीय स्कूल के साथ स्थित जलघर की जर्जर पानी की टंकी ग्रामीणों के लिए खतरा बनी हुई है। लीकेज और खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए विभाग ने टंकी तुड़वाने के लिए मजदूर लगाए थे, लेकिन काम बीच में ही छोड़ दिए जाने से टंकी अधर में लटक गई है। इससे आसपास बने मकानों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।ग्रामीण जयसिंह, साहब सिंह और सुंदर ने बताया कि टंकी के बिल्कुल नजदीक रिहायशी मकान बने हुए हैं और यदि यह भरभराकर गिरी तो बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि अधर में लटकी टंकी को देखकर उनके परिवार हर समय अनहोनी की आशंका में जी रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों का ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन व संबंधित विभाग से मांग की है कि किसी संभावित हादसे को टालने के लिए जर्जर टंकी को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से हटवाया जाए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ मोहित ने बताया कि यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है। इसका जल्द ही समाधान किया जाएगा।40