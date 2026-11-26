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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। औद्योगिक नगरी की फैक्टरियों और गोदामों में लगातार हो रहे हादसों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। पिछले दो महीनों में जिले में करीब 12 फैक्टरियों और गोदामों में हादसे हो चुके हैं। इसे देखते हुए उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने श्रम विभाग से अब तक किए गए निरीक्षण, जांच और कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।उन्होंने अधिकारियों को बिना किसी दबाव के औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उपायुक्त ने वीरवार को जिला सचिवालय सभागार में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।उन्होंने औद्योगिक इकाइयों में हाल के दिनों में हुई दुर्घटनाओं और श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी ली। अधिकारियों से पूछा कि हादसों के बाद कितनी फैक्टरियों का निरीक्षण किया गया, कहां-कहां खामियां मिलीं और नियमों का उल्लंघन करने वाले कितने संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।उन्होंने सभी निरीक्षणों और कार्रवाई का ब्योरा तैयार कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। डीसी ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर ठोस परिणाम दिखने चाहिए।बिना दबाव के करें निरीक्षण, प्रशासन साथ खड़ा हैउपायुक्त ने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारी औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करते समय किसी दबाव में न आएं। पूरा जिला प्रशासन उनके साथ है। श्रमिकों के आर्थिक अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी मजदूर की मेहनत की कमाई को डूबने नहीं दिया जाएगा। श्रमिकों के अधिकारों का हनन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।लेबर पोर्टल पर सीधे दर्ज करा सकेंगे शिकायतडीसी ने बताया कि न्यूनतम वेतन नहीं मिलने, बोनस के बकाया भुगतान, छुट्टी के अधिकार से वंचित रखने या नौकरी से निकाले जाने जैसी शिकायतें श्रमिक सीधे हरियाणा लेबर पोर्टल (hrylabour.gov.in) पर दर्ज करा सकते हैं। औद्योगिक दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिजन भी पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर नियमानुसार मुआवजे और अन्य लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे श्रमिकों के बीच जाकर उन्हें उनके अधिकारों और पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें, ताकि मजदूरों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।