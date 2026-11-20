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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। पानीपत-हरिद्वार रोड पर कुराड़ गांव के पास नकली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की फैक्टरी गर्मी के पूरे सीजन चलती रही, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सीजन बीतने के बाद वीरवार को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल, खाद्य सुरक्षा विभाग और सनौली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने फैक्टरी पर छापा मारा तो बड़े स्तर पर नकली पेय पदार्थ तैयार किए जाने का मामला सामने आया। जयफूड होटल के पास संचालित फैक्टरी में कार्रवाई दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक चली। टीम ने मौके से अलग-अलग ब्रांड की 9341 बोतलें और बड़ी मात्रा में लेबल बरामद किए। पुलिस ने फैक्टरी मालिक और सुपरवाइजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।सीएम फ्लाइंग करनाल के उपनिरीक्षक राजसिंह ने बताया कि पेप्सीको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के अधिकृत प्रतिनिधि जयदीप सिंह कोचर ने नकली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार किए जाने की शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार, नांगल खेड़ी निवासी महेंद्र मलिक कुराड़ गांव के पास फैक्टरी में पेप्सी और माउंटेन ड्यू के नकली पेय पदार्थ तैयार कर बाजार में बेच रहा था। सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रम अपनी टीम के साथ टोल प्लाजा पहुंचे। इसके बाद सनौली थाना पुलिस को साथ लेकर फैक्टरी में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान एसआई दिलबाग, एसआई मनीष, एसआई राजेंद्र सिंह और एचसी मदन भी मौजूद रहे।जांच के दौरान फैक्टरी में सुपरवाइजर राहुल बाल्याण निवासी खेड़ी सुडान, थाना भौराकलां, जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) मिला। उसने बताया कि वह मेसर्स इंटरप्राइजेज नामक फैक्टरी की देखरेख करता है। टीम को मौके पर मशीनें चलती मिलीं और अलग-अलग ब्रांड के पेय पदार्थ तैयार किए जा रहे थे।पेप्सीको के प्रतिनिधि जयदीप सिंह कोचर ने माउंटेन ड्यू की बोतलों और लेबलों की जांच की। वहीं, कोका-कोला कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हेमंत मल्होत्रा ने कोका-कोला, लिम्का और स्प्राइट के उत्पादों व लेबलों का निरीक्षण किया। दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने तैयार उत्पादों को नकली बताया।बोतलों के साथ लेबल रोल बरामदसंयुक्त टीम ने माउंटेन ड्यू की 1030 सीलबंद बोतलें और 18 लेबल रोल, कोका-कोला की एक लीटर की 1335 बोतलें, दो लीटर की 612 और 44 सीलबंद बोतलें तथा नौ लेबल रोल बरामद किए। इसके अलावा बिना लेबल वाली कोका-कोला की 308 बोतलें, एक लीटर की 5501 बोतलें और नौ लेबल रोल, एमडी कोल्ड ड्रिंक्स की सवा लीटर की 510 बोतलें, स्प्राइट की दो लीटर की 24 बोतलें और चार लेबल रोल तथा लिम्का की दो लीटर की 27 बोतलें और एक लेबल रोल मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रम ने बताया कि नौ सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। प्रत्येक सैंपल में चार बोतलें शामिल हैं।मालिक का मोबाइल बंद, सुपरवाइजर नहीं दिखा सका लाइसेंसजांच के दौरान सुपरवाइजर राहुल बाल्याण फैक्टरी संचालन से संबंधित कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं दिखा सका। वहीं, फैक्टरी मालिक महेंद्र मलिक का मोबाइल फोन भी बंद मिला। प्रारंभिक जांच में फैक्टरी बिना लाइसेंस संचालित होने की बात सामने आई। सनौली थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि फैक्टरी मालिक महेंद्र मलिक और सुपरवाइजर राहुल बाल्याण के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।