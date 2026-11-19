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पानीपत। शहर की हवा को साफ रखने के लिए प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सख्ती के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शहर के बीचोंबीच उठते धुएं के गुबार इन दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। एक ओर औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण के दौरान तारकोल गर्म करने के लिए भट्ठियां जलाई जा रही हैं और खुले में कचरे को आग के हवाले किया जा रहा है।इन गतिविधियों से निकलने वाला धुआं सीधे वातावरण में घुल रहा है। हैरानी की बात यह है कि व्यस्त सड़कों और रिहायशी इलाकों के आसपास हो रही इन गतिविधियों पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। बुधवार को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 117 दर्ज किया गया, जबकि सीपीसीबी के आंकड़ों में यह 104 रहा। दोनों ही आंकड़े मध्यम श्रेणी में दर्ज किए गए। इसके बावजूद शहर में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां जारी हैं।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूर्व में नियमों का उल्लंघन करने पर 14 औद्योगिक इकाइयों को क्लोजर नोटिस जारी कर चुका है। इनमें से दो इकाइयों को सील भी किया गया था। दूसरी ओर सरकारी निर्माण कार्यों के दौरान धूल और धुएं पर नियंत्रण व खुले में कचरा जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। पर्यावरणविद वरुण गुलाटी ने कहा कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए केवल कागजी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। संबंधित विभागों को मौके पर पहुंचकर सख्त कदम उठाने चाहिए।जीटी रोड चौड़ीकरण में चल रही तारकोल भट्ठीशहर में प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों में जीटी रोड चौड़ीकरण का कार्य भी शामिल है। सड़क निर्माण के दौरान सुबह और शाम तारकोल गर्म करने के लिए भट्ठियां चलाई जा रही हैं। इनसे निकलने वाला काला धुआं आसपास के वातावरण में फैल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भट्ठियों की चिमनियों की ऊंचाई भी मानकों के अनुरूप नहीं है। इससे राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय निवासी राजबीर और हरदीप ने बताया कि तारकोल जलने से निकलने वाले धुएं के कारण सड़क से गुजरना तक मुश्किल हो जाता है। आसपास खड़े रहना भी परेशानी भरा है।हाली पार्क के पास फैक्टरी के कचरे में लगाई आगखुले में कचरा जलाना भी शहर की हवा को दूषित कर रहा है। विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेरों में आग लगाए जाने से जहरीला धुआं उठता है। बुधवार को हाली पार्क के नजदीक फैक्टरी से निकले कचरे में आग लगा दी गई। कुछ ही देर में काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। राहगीर रमेश कुमार ने बताया कि वह हाली पार्क से पुराने औद्योगिक क्षेत्र की ओर जा रहे थे। रास्ते में कचरे में लगी आग से उठते धुएं के कारण उन्हें काफी परेशानी हुई।ग्रैप-3 की गाइडलाइन लागू हैं। संबंधित विभागों को इनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए लिखा गया है। यदि कहीं कूड़ा जलाया जा रहा है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।- कुलदीप सिंह, एसडीओ, एचएसपीसी।