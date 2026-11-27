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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से शुक्रवार को सेक्टर-12 स्थित एसडी विद्या मंदिर हुडा के सभागार वेदांग में पॉक्सो और पॉश अधिनियम पर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि बताते हुए शिक्षकों को पॉक्सो और पॉश कानून के प्रावधानों की जानकारी दी गई।श्री एसडी एजुकेशन सोसायटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सोसायटी के चारों शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बाल कल्याण समिति पानीपत के चेयरमैन केदार दत्त, संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता, मार्था फैरेल फाउंडेशन की सदस्य सोनिया और एडवोकेट सक्षम उपस्थित रहे।सोसायटी के सचिव नरेश कुमार गोयल, एसडी विद्या मंदिर सिटी के चेयरमैन सतीश चंद्र, एमएएसडी के चेयरमैन अश्वनी मित्तल, एसडी विद्या मंदिर हुडा के चेयरमैन तुलसी सिंगला, वाइस चेयरमैन विकास गर्ग और प्रधानाचार्या डॉ. अनु गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया।विशेषज्ञों ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श की पहचान कराने, उनके अधिकारों और अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के महत्व पर जोर दिया। वहीं, पॉश अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और कानूनी अधिकारों के बारे में बताया।वक्ताओं ने कहा कि बच्चों के साथ यौन शोषण और दुर्व्यवहार गंभीर अपराध हैं। ऐसी किसी भी घटना की जानकारी मिलने पर संवेदनशीलता के साथ तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है। सेमिनार में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही शिक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।समापन पर प्रधानाचार्या डॉ. अनु गुप्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सोसायटी के सभी संस्थानों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम सुरक्षित और संवेदनशील शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।22