Panipat News: बच्चों को बताया पॉक्सो एक्ट का महत्व, गलत व्यवहार पर चुप न रहने की दी सीख

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। आईबीएल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानाचार्या अमिता चोपड़ा ने बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा, अच्छे व बुरे स्पर्श के बीच अंतर और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन अपराधों से कानूनी संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक बच्चे को अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। किसी भी अनुचित व्यवहार या असहज स्थिति में डरने अथवा चुप रहने के बजाय माता-पिता, शिक्षकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत जानकारी देनी चाहिए।उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाती है। उन्होंने बच्चों को किसी भी ऐसी घटना की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या आपातकालीन पुलिस सहायता नंबर 112 पर करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा।