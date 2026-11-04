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Panipat News: मंडियों में 1509 धान की बंपर आवक, आंकड़ा 2.21 लाख एमटी पार

Wed, 04 Nov 2026 05:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:34 PM IST
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Bumper arrivals of 1509-variety paddy in mandis; volume crosses 2.21 lakh MT markBumper arrivals of 1509-variety paddy in mandis; volume crosses 2.21 lakh MT mark
प्राइवेट मिलर्स हाथोंहाथ खरीद रहे बासमती धान, पीआर की 5,800 एमटी फसल का उठान अटका; किसानों के 2.62 करोड़ रुपये बकाया
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिले की अनाज मंडियों में धान की आवक लगातार बढ़ रही है। अब तक कुल 2,21,748 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंच चुका है। इसमें 1509 किस्म की आवक सबसे अधिक 1,58,523 मीट्रिक टन रही है। प्राइवेट मिलर्स और व्यापारी बासमती धान की हाथोंहाथ खरीद कर रहे हैं। वहीं, सरकारी एजेंसियों की ओर से खरीदे गए पीआर धान का धीमा उठान किसानों और आढ़तियों के लिए परेशानी बना हुआ है।

1509 किस्म की कुल आवक में से 1,58,414 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। वहीं, 1121 और बासमती धान की आवक 30,219 मीट्रिक टन रही है, जिसमें से प्राइवेट मिलर्स 29,441 मीट्रिक टन की खरीद कर चुके हैं।
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पीआर धान का उठान धीमा, मंडियों में 5,800 एमटी फंसा

जिले में पीआर धान की आवक 20,700 मीट्रिक टन रही है। इसमें से सरकारी एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (एचडब्ल्यूसी) ने 16,136.2 मीट्रिक टन की खरीद की है। हालांकि, इसमें से अब तक 10,336.6 मीट्रिक टन का ही उठान हुआ है।
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इस तरह खरीदे गए धान का करीब 64 प्रतिशत उठान हुआ है, जबकि 5,799.6 मीट्रिक टन धान अभी मंडियों में पड़ा है। उठान में देरी से मंडियों में जगह की कमी हो रही है और किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

किसानों के 2.62 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया

सरकारी एजेंसियों की ओर से खरीदे गए धान के बदले किसानों को भुगतान किया जा रहा है। हैफेड और एचडब्ल्यूसी का कुल देय भुगतान 25.24 करोड़ रुपये है, जबकि अब तक 22.62 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में किसानों के करीब 2.62 करोड़ रुपये अभी बकाया हैं। भुगतान में देरी के कारण किसानों को आढ़तियों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

मंडियों में जगह की कमी, भुगतान के लिए इंतजार

मतलौडा के किसान राममेहर ने बताया कि 1121 धान का भाव ठीक मिल रहा है, लेकिन मंडी में ट्रॉलियां खाली कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पीआर धान की बोरियां जमा होने से मंडियों में जगह की कमी हो गई है। इसराना के किसान राममेहर सिंह ने बताया कि पीआर धान बेचे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन पूरा भुगतान बैंक खाते में नहीं आया है। बकाया राशि के लिए आढ़तियों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।



जिले की सभी मंडियों में धान की आवक, खरीद और उठान की रोजाना समीक्षा की जा रही है। पीआर धान का उठान तेज करने के लिए संबंधित ट्रांसपोर्टरों और दोनों एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। किसानों के बकाया 2.62 करोड़ रुपये के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही राशि उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी।
डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, उपायुक्त, पानीपत
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