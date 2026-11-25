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पानीपत। सनौली रोड स्थित दुकानदारों की एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से बलविंदर सिंह वधवा को प्रधान चुना गया। बुधवार को संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त प्रधान बलविंदर सिंह वधवा को पटका पहनाकर सम्मानित किया और एसोसिएशन को संयुक्त व्यापार मंडल में शामिल किया।संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान गौरव लिखा, संरक्षक अनिल मदान ने चेयरमैन दर्शन वधवा ने कहा कि सभी व्यापारियों को साथ लेकर काम किया जाएगा। इस अवसर परसचिव सुशील भराड़ा, वाइस चेयरमैन संजय वर्मा, विजय कक्कड़, आशीष तायल, कृष्ण फुटेला, कर्मचंद नारंग, राजीव खरबंदा, प्रीतपाल सिंह, अरुण ओबरॉय, अमन मुंजाल और देविंदर सिंह मौजूद रहे।38