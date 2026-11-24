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पानीपत। सेक्टर-25 स्थित ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पर मंगलवार को योग और ध्यान शिविर लगाया। इसमें करीब 50 योग साधक शामिल हुए। शिविर में ब्रह्मकुमारीज बहन-भाइयों ने योग साधकों को योगाभ्यास कराया और उन्हें योग व ध्यान के महत्व के बारे में बताया।केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने बताया कि केंद्र पर प्रतिदिन शिविर सुबह नौ से दस बजे तक लगा जा रहा है इसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और पौष्टिक आहार लेने के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि योग व ध्यान से हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं।उन्होंने बताया कि मंगलवार को शिविर में आस-पास के क्षेत्रों से करीब 50 साधक शामिल हुए। योग प्रेमियों को योग व ध्यान के महत्व के बारे में बताकर उसे दिनचर्या में शामिल करने के लिए शपथ दिलाई गई। शिविर समापन पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया।