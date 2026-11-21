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-तीन-चार युवकों ने वारदात काे दिया अंजाममाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। किशनपुरा सब्जी मंडी के मोड़ पर पानी की टंकी के पास तीन-चार अज्ञात युवकों ने एक युवक को नुकीली वस्तु से घायल कर मोबाइल फोन और दो हजार रुपये नकद लूट ली। जीआरपी थाना पानीपत ने ऑनलाइन जीरो एफआईआर थाना सेक्टर-29 पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।शिवनगर के अरविंद ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के गांव मनझौल का रहने वाला है। वह कबाड़ की दुकान पर स्क्रैप लोडिंग का काम करते हैं। वह आठ-नौ नवंबर की रात को अपने दोस्तों से मिलने रोहतक फाटक गया था। वह रात करीब 11 बजे घर लौट रहे थे। वह दिल्ली लाइन के पास अंडरपास के नीचे संदिग्ध युवकों के बैठे होने की आशंका पर रेलवे लाइन व दीवार पार कर किशनपुरा सब्जी मंडी की तरफ चला।वह किशनपुरा सब्जी मंडी के मोड़ पर पानी की टंकी के पास पहुंचा तो तीन-चार युवकों ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। उनमें से एक ने पेट में कोई नुकीली चीज से वार कर दिया। हमलावर उनका मोबाइल और दो हजार रुपये लेट ले गए। शोर मचाने पर चौकीदार मौके पर आया। उनका कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल में उपचार कराया। सेक्टर-29 थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि जीआरपी पानीपत से प्राप्त जीरो एफआईआर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।