संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। नशा मुक्त पुलिस टीम ने सोमवार को कुराना गांव स्थित राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जानकारी देकर जागरूक किया। अभियान के तहत पुलिस टीम ने विद्यालय प्रांगण में वरिष्ठ प्रवक्ता संजय व अन्य अध्यापकों की उपस्थिति में कुल 263 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्हें नशे के गंभीर शारीरिक, मानसिक व पारिवारिक दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हुए जीवन में कभी भी नशा न करने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। साथ ही यातायात नियमों, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सहित महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और इमरजेंसी डायल 112 की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही टीम ने ग्रामीणों को भी नशे के खिलाफ जानकारी देकर जागरूक किया।जिला नोडल अधिकारी डीएसपी प्रणय कुमार ने बताया कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नशा छोड़ना चाहता है, उसका जिला नागरिक अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त इलाज व परामर्श कराया जाता है, जिसमें पुलिस हर संभव सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से नशा बेचने वालों की सूचना मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर देने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया गया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।