विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीबापौली। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बापौली में शुक्रवार को खंड स्तरीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2026 के तहत कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें विद्यार्थियों ने श्लोकोच्चारण, भाषण, संवाद, प्रश्नोत्तरी और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। निर्णायक मंडल ने प्रस्तुतियों का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों की प्रतिभा और ज्ञान की सराहना की।खंड शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। यह कर्म, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मविश्वास का संदेश देती है। उन्होंने विद्यार्थियों को गीता के आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। साथ ही, उनके अभिव्यक्ति कौशल और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। आयोजन को सफल बनाने में शिक्षकों, निर्णायक मंडल, नोडल अधिकारियों और आयोजन समिति का विशेष योगदान रहा।39