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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। आर्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 47वें इंटर-जोनल युवा महोत्सव की ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 23 से 25 नवंबर तक जनता कॉलेज, कौल में आयोजित महोत्सव में कॉलेज ने 12वीं बार यह खिताब जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। विद्यार्थियों ने 14 विधाओं में प्रथम, 10 में द्वितीय और पांच में तृतीय स्थान हासिल किए।कॉलेज प्राचार्य प्रो. डॉ. जगदीश गुप्ता ने बताया कि विद्यार्थियों ने कोरियोग्राफी, माइम, लूर डांस, रसिया ग्रुप डांस, वन एक्ट प्ले, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग, हरियाणवी ग्रुप डांस और हिंदी एलोकेशन सहित 14 विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, जनरल ग्रुप डांस, रिचुअल्स, क्लासिकल डांस सोलो, इंडियन ऑर्केस्ट्रा, हिंदी व अंग्रेजी डिबेट, पोस्टर मेकिंग और कार्टूनिंग सहित 10 विधाओं में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा पांच विधाओं में विद्यार्थी तीसरे स्थान पर रहे।प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र शिंगला, महासचिव सीए कमल किशोर और उपाध्यक्ष विरेंद्र शिंगला ने इस उपलब्धि पर विद्यार्थियों और स्टाफ को बधाई दी। प्राचार्य ने कहा कि यह जीत विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। युवा महोत्सव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और रचनात्मक प्रतिभा को निखारने का सशक्त मंच है।उपाचार्या डॉ. अनुराधा सिंह और सांस्कृतिक गतिविधियों के निदेशक डॉ. रामनिवास ने भी विजेता विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शकों को बधाई दी। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे।22