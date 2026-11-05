Panipat News: मंडियों में आवक 2.31 लाख एमटी पार, इसमें से 2.23 की खरीद, सरकारी एजेंसी 66.32 प्रतिशत उठान कर सकी

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। पानीपत जिले की अनाज मंडियों में धान की आवक और सरकारी व निजी एजेंसियों द्वारा खरीद का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। मंडियों में अब तक 2,31,505 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। इसमें से 2,23,806.2 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। सरकारी खरीद एजेंसियों (हैफेड व हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन) ने 16,336.2 एमटी धान की खरीद की है। इसमें से 10,833.6 एमटी धान का उठान किया जा सका है। यह खरीद का 66.32 प्रतिशत है।इस बार अब तक समालखा मंडी जिले की आवक और खरीद में सबसे आगे रही। मंडी में 1,16,509 एमटी धान की आवक हुई। इसमें से 1,16,417.9 एमटी धान की खरीद की गई। हैफेड से 319.6 एमटी धान का उठान किया गया।पानीपत मंडी में 37,926.5 एमटी धान की आवक दर्ज की। खरीद 35,838.5 एमटी रही। एचडब्ल्यूसी ने 1,965 एमटी धान का उठान किया गया। मतलौडा मंडी में 35,499 एमटी धान आया। इसमें से 34,151 एमटी धान की खरीद की। एचडब्ल्यूसी यहां 2,664 एमटी धान का उठान किया गया।इसराना मंडी में 20,362 में से 18,053 एमटी धान की खरीद की। हैफेड ने 2,454 एमटी धान का उठान किया है। बाबरपुर मंडी में 11,675.5 एमटी धान की आवक दर्ज हुई और 9,819 एमटी धान की खरीद हुई। एचडब्ल्यूसी ने 2,348.5 एमटी धान का उठान किया। बापौली मंडी में 9,533 एमटी धान आया है और 9,526.8 एमटी धान खरीद किया है। हैफेड ने 1,082.5 एमटी धान का उठान पूरा किया है। बबैल और सनौली मंडियों में आवक व खरीद शून्य रही।इस बार 1509 किस्म की सबसे अधिक आवकजिले में 1509 किस्म की सबसे अधिक 1,59,376 एमटी आवक व खरीद दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त बासमती/1121 की 34,677 एमटी आवक हुई है। पीआर श्रेणी की 22,468 एमटी आवक, मुच्छल की 14,964.5 एमटी आवक और सरबती की 19.5 एमटी आवक व खरीद हुई। सरकारी एजेंसियों में एचडब्ल्यूसी ने 11,150.5 एमटी खरीद किया है। इसमें से 6,977.5 एमटी उठान किया है। वहीं हैफेड ने 5,185.7 एमटी खरीद की है। इसमें से 3,856.1 एमटी धान का उठान किया है। समालखा के किसान रमेश कुमार ने बताया कि मंडी में 1509 किस्म धान लेकर आया था। मंडी में फसल की खरीद और तुलाई साथ के साथ की थी। मतलौडा के किसान सुरेंद्र सिंह ने प्रशासन की सख्ती के कारण इस बार फसल बिक्री में बिचौलियों का झंझट नहीं रहा। उनकी फसल की खरीद के बाद गेटपास और कागजी कार्रवाई समय पर पूरी हो गई। इससे भुगतान भी जल्द मिलने की उम्मीद है।वर्जन :जिले की सभी अनाज मंडियों में धान की खरीद और उठान की प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। धान के उठान में और तेजी लाने के साथ-साथ किसानों के खातों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सीधा भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, उपायुक्त।