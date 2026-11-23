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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी ने विशेष पहल की है। उपायुक्त एवं रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रधान डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के निर्देशानुसार एलिम्को के सहयोग से 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक जिले के छह स्थानों पर निशुल्क मापतौल एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों की शारीरिक जरूरत के अनुसार बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, कृत्रिम अंग, बैसाखी और छड़ी आदि के लिए पंजीकरण किया जाएगा।उपायुक्त डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित न रहे।जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव गौरव रामकरण ने शिविरों का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि सभी शिविर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। इसके तहत 25 नवंबर को बीडीपीओ कार्यालय समालखा, 26 को बापौली, 27 को सनौली, 28 को मतलौडा और 30 नवंबर को इसराना में शिविर लगेंगे। वहीं, 1 दिसंबर को रेडक्रॉस भवन पानीपत में नगर निगम क्षेत्र व पूर्व में छूटे हुए पात्र दिव्यांगजनों का मूल्यांकन होगा।पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड, फैमिली आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी रेडक्रॉस कर्मचारी सुनील कुमार (9354566668), अमित कुमार (9588185866) या शिविर प्रभारी लाल चंद (8295539066) से संपर्क कर सकते हैं।