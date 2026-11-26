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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। एसडी पीजी कॉलेज में भारतीय संविधान दिवस सम्मान एवं आदर भाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. इंदु बाला ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को भारतीय संविधान की विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और महत्व से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने सबको संविधान के सम्मान, अध्ययन और उसके मूल्यों को संजोकर रखने की शपथ दिलाई।डॉ. इंदु बाला ने कहा कि संविधान देश के 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। यह दुनिया के विभिन्न संविधानों की अच्छी विशेषताओं को समाहित करते हुए मजबूत लोकतंत्र की नींव रखता है। आज हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। अच्छी नागरिक सोच विकसित करने के लिए संविधान का ज्ञान होना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागरूक बनने का आह्वान किया।उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को याद किया और कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक का मार्गदर्शक है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। इसकी शक्ति का स्रोत जनता को बताती है।17