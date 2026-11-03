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कार्तिक मास में दान-पुण्य से मिलता है अक्षय फल : पंडित बृज किशोर शास्त्री

Tue, 03 Nov 2026 07:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:03 PM IST
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Acts of charity and merit during the month of Kartika yield inexhaustible rewards: Pandit Brij Kishore Shastri
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में मंगलवार को पवित्र कार्तिक मास के उपलक्ष्य में भक्तिभाव के साथ कथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित बृज किशोर शास्त्री ने विधि-विधान से पूजा-पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ की।
पंडित बृज किशोर शास्त्री ने कहा कि इस पवित्र माह में किया गया जप, तप, स्नान और दान विशेष फलदायी होता है। उन्होंने श्रद्धालुओं को धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।
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मंदिर के प्रधान तरुण गांधी ने बताया कि कार्तिक मास को लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की गई हैं। रोजाना सुबह और शाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
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