विज्ञापन



पानीपत। जाटल रोड चौधरी अस्पताल के सामने गली में कार सवार युवकों ने बाइक सवार का रास्ता रोककर डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

नंद विहार कॉलोनी के गौरव ने बताया कि वह 20 नवंबर को शाम करीब सवा बजे अपनी बाइक से रिफाइनरी एकेडमी जा रहे थे। चौधरी अस्पताल के सामने गली में सामने से आ रही आई-10 कार में सवार तीन युवकों से उनकी कहासुनी हो गई। युवकों ने अन्य साथियों को भी बुला लिया। उन्होंने रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की और कोहनी व हाथ पर डंडों से वार किए। हमलावर जाते समय जान से मारने की धमकी दी।

थाना मॉडल टाउन प्रभारी जगमिंद्र सिंह ने बताया कि घायल गौरव की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

माई सिटी रिपोर्टर