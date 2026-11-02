Panipat News: कानूनी जागरूकता और बाल विवाह के खिलाफ खास पहल, मोबाइल वैन से गांवों तक पहुंचाई जा रही अधिकारों की अलख

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-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव वर्षा शर्मा ने झंडी दिखाकर श्या रवाना -नवंबर माह में जिले के हर गांव तक पहुंचेगी टीम।माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गांवों में कानूनी जागरूकता बढ़ाएगा। इसके लिए मोबाइल वैन गांव-गांव पहुंचेगी। टीम ग्रामीणों कानूनी जागरूकता के साथ बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करेगी। इस महीने सभी गांवों में जागरूकता लाई जाएगी।जिला न्यायालय परिसर से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वर्षा शर्मा ने सोमवार को विशेष मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल वैन महज एक गाड़ी नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों के लिए जागरूकता का एक चलता-फिरता केंद्र है। यह लोगों को उनके अधिकारों और समाज में व्याप्त कुरीतियों से लड़ने की ताकत दे रही है।इस मोबाइल वैन के जरिए जिलेभर में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अलख जगाई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम से बचाव, वृद्ध जन सम्मान योजना की जानकारी, सुरक्षित बचपन अभियान और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शामिल हैं।सचिव वर्षा शर्मा ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कानूनी जानकारी और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राधिकरण का मुख्य ध्येय है। यह वैन गांवों में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकारों और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेगी।पहले दिन सिवाह व नांगलखेड़ी में पहुंची टीमअभियान के पहले ही दिन मोबाइल वैन सिवाह और नांगलखेड़ी गांव में पहुंवी। ग्रामीणों ने इस पहल में बढ़-चढ़कर रुचि दिखाई। ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर जागरूकता के संदेश सुने और इनको अपनाने का फैसलिया। एमडीडी ऑफ इंडिया के समन्वयक संजय कुमार ने बताया कि जिले में बाल विवाह के खिलाफ 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज से बाल विवाह समाप्त करना और बच्चों के सुरक्षित व सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को बाल विवाह विरोधी अंतरराष्ट्रीय दिवस पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए कड़े प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और पंचायतें इस बुराड़ी को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लेंगी।