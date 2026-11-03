Panipat News: खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली में पिकअप ने मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा घायल, गाड़ी के कट चुके हैं 18 चालान

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। मुजफ्फरनगर-शामली-पानीपत हाईवे (एनएच-709एडी) पर रिसालू-डाडोला फ्लाईओवर के पास रविवार को तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने खराब होने के कारण खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 47 वर्षीय वकील की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गुलफाम और अन्य लोग घायल हो गए।वे उत्तर प्रदेश के शामली जिले से सोनीपत के गोहाना में धान की पराली लेने जा रहे थे। हादसे के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस के अनुसार, हादसे में शामिल दिल्ली नंबर की पिकअप के खिलाफ पहले से ही यातायात नियमों के उल्लंघन के 18 चालान दर्ज हैं। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने गुलफाम की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पराली लेने जाते समय खराब हुआ ट्रैक्टरउत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव बानीपुर निवासी गुलफाम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे अपने पिता वकील, संजीव, मोजी और तेजपाल के साथ लाल रंग के ट्रैक्टर से गोहाना के लिए निकले थे। दोपहर करीब तीन बजे वे एनएच-709एडी पर रिसालू-डाडोला फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे, तभी ट्रैक्टर में तकनीकी खराबी आ गई। सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे हाईवे पर रिफ्लेक्टर रख दिया।इसी दौरान दिल्ली नंबर की तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप (डीएल-1एल-एए-0673) ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गुलफाम, उनके पिता वकील और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सभी को जीटी रोड स्थित सिवाह के एक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने वकील को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक पिकअप को मौके पर छोड़कर भाग गया।पिकअप के खिलाफ पहले कट चुके हैं 18 चालानपुलिस के अनुसार, हादसे में शामिल बोलेरो पिकअप (डीएल-1एल-एए-0673) के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के पहले से 18 चालान दर्ज हैं। इनमें सात चालान सीट बेल्ट नहीं लगाने, नौ गलत पार्किंग, एक लेन बदलने और एक लॉग बुक से संबंधित उल्लंघन का बताया गया है। पार्किंग लाइट खराब होने, रिफ्लेक्टर नहीं होने और स्टॉप लाइन पार करने के चालान हैं।सेक्टर-29 थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि गुलफाम की शिकायत पर पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मौके से गाड़ी कब्जे में ले ली गई है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।