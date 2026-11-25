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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) द्वारा एसडी विद्या मंदिर हुड्डा में नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई।ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि नशा शुरुआत में शौक के रूप में जीवन में प्रवेश करता है और बाद में व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि माता-पिता कभी नशे की सलाह नहीं देते, बल्कि मित्र, चलचित्र, अड़ौसी-पड़ौसी, रिश्तेदार या ईर्ष्यालु साथी के रूप में कुछ लोग युवाओं को इस गलत राह पर धकेलते हैं। ऐसे में सभी के साथ सद्व्यवहार रखते हुए सतर्क रहना जरूरी है।डॉ. वर्मा ने कहा कि युवा ही देश की धरोहर हैं, इसलिए प्रतिबंधित नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और परिवार, बल्कि पूरे राष्ट्र को कमजोर करता है। उन्होंने गीत, काव्य और संगीत के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ रहने और अपने कार्य में व्यस्त रहने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले प्रधानाचार्य डॉ. अनु गुप्ता ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपील की कि प्रतिबंधित नशों की सूचना देने या नशा छोड़ने में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1933 अथवा 9050891508 पर संपर्क करें।