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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। शिक्षा विभाग द्वारा गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल में आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्यस्तरीय शिविर का बुधवार को पांचवां दिन रहा। स्वयंसेवकों ने योग, प्रेरक गतिविधियों और श्रमदान के माध्यम से सेवा, अनुशासन और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। शिविर का संचालन जिला समन्वयक सुनील मलिक के नेतृत्व में किया जा रहा है।दिन की शुरुआत योगाभ्यास और शारीरिक व्यायाम से हुई। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने विभिन्न योगासन किए। इसके बाद मुख्यातिथि शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों को सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और एकता की भावना सिखाता है। उन्होंने स्वयंसेवकों को देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करने और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दिलाया।राजकीय मॉडल सस्कृति स्कूल के प्रधानाचार्य रणदीप मान ने मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास पर प्रेरक सत्र लिया। इस दौरान प्रतिभागियों से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नावली भी भरवाई गई, ताकि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य का आत्म-मूल्यांकन कर सकें। सिवाह स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कादियान ने स्वयंसेवकों को श्रमदान और स्वच्छता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि एकाग्रता और सकारात्मक सोच से जीवन में बेहतर बदलाव लाया जा सकता है। इस दौरान स्वयंसेवकों ने सामूहिक श्रमदान से कबड्डी का मैदान भी तैयार किया।इस मौके पर गुरु गोबिंद सिंह स्कूल के निदेशक मनोज धमीजा, डॉ. पवन गौतम, रविंद्र शर्मा, प्रदीप मलिक, सुनीता, दीप्ति मलिक, मन्नू देशवाल, प्रवीण कुमार व सुरेंद्र राठी मौजूद रहे।13-14