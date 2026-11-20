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पानीपत। ब्रह्माकुमारीज के सेक्टर-25 स्थित सेवा केंद्र पर शुक्रवार को योग एवं ध्यान शिविर लगाया गया। इसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। ब्रह्माकुमारीज बहन-भाइयों ने साधकों को योगाभ्यास कराया। केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने पौष्टिक आहार लेने और योग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि केंद्र पर प्रतिदिन सुबह नौ से दस बजे तक शिविर लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ योग, ध्यान और संतुलित आहार का महत्व बताना है।