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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। नगर निगम वार्ड-24 के गुरु नानक पुरा कच्चा कैंप स्थित सीनियर सिटिजन कम्युनिटी सेंटर की पहली मंजिल पर पुस्तकालय बनाएगा। इस पर 60.71 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाया है। इस कार्य को एलएंडसी सोसाइटी के माध्यम से 250 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।गुरु नानक पुरा कच्चा कैंप और आसपास के घनी आबादी वाले वार्ड-24 क्षेत्र में विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शांत व सुव्यवस्थित अध्ययन स्थल की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सीनियर सिटिजन कम्युनिटी सेंटर की पहली मंजिल पर उपलब्ध स्थान का सदुपयोग कर यहां पुस्तकालय विकसित करने से स्थानीय स्तर पर पढ़ने-लिखने का अनुकूल माहौल तैयार किया जा सकेगा।इस पुस्तकालय के बनने से क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों को घर के नजदीक अध्ययन सामग्री व शांत वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे दूर जाने का समय और खर्च बचेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को भी दिन के समय पढ़ने व समय बिताने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान मिल सकेगा। साथ ही कम्युनिटी सेंटर की मौजूदा संरचना के ऊपर निर्माण होने से अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नागरिक संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।नगर निगम के एमई दीपक राणा ने बताया कि इस कार्य के लिए टेंडर लगा दिया है। इसको जल्द ही तय कर काम शुरू कराया जाएगा। पुस्तकालय का काम तय समय पर मूर्त रूप दिया जाएगा।