विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय एवं युवा सेवा दल भारत की ओर से सेक्टर-13-17 स्थित दशहरा मैदान में आयोजित 80वें वार्षिक धार्मिक दीवान का रविवार को भव्य कीर्तन समागम के साथ समापन हो गया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और महान सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती को समर्पित इस तीन दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन सुबह 10 बजे से कीर्तन दरबार सजाया गया। इसमें बड़ी संख्या में संगत ने पहुंचकर गुरु चरणों में शीश नवाया और गुरबाणी का श्रवण किया।समागम में प्रसिद्ध रागी जत्थों और कथावाचकों ने गुरबाणी के मनोहर कीर्तन और गुरु इतिहास की कथाओं के माध्यम से संगत को निहाल किया। संत गगनदीप सिंह सिंघड़ा (करनाल), भाई अमनदीप सिंह बीबी कौलां वाले (श्री अमृतसर), कथावाचक ज्ञानी हरविंदर सिंह (श्री गंगानगर), भाई गुरशरण सिंह चंदन (जगाधरी), कथावाचक हरजिंदर सिंह निमाणा (असंध) और गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर पानीपत के हेड ग्रंथी सरबजीत सिंह ने गुरबाणी कीर्तन और धार्मिक विचार प्रस्तुत किए। श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी पानीपत और श्री रहिरास साहिब सेवा सिमरन सोसाइटी के सदस्यों ने भी सामूहिक रूप से गुरबाणी का पाठ किया।चढ़ती कलां प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्रआयोजन के दौरान हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, पंचकूला के सहयोग से लगाई गई चढ़ती कलां प्रदर्शनी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। तीनों दिन संगत ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सिख इतिहास, गौरवशाली विरासत तथा बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन और बलिदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं। समागम के दौरान गुरु का अटूट लंगर भी चलता रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। युवा सेवा दल के सदस्यों ने आयोजन की व्यवस्थाएं संभालीं।बाबा बंदा सिंह बहादुर के दसवें वंशज जतिंदर पाल सिंह सोढ़ी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 80वां वार्षिक धार्मिक दीवान पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और बाबा बंदा सिंह बहादुर के गौरवशाली इतिहास एवं शौर्य से जोड़ना है। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सहयोग से लगाई गई चढ़ती कलां प्रदर्शनी को संगत का भरपूर प्यार मिला। तीनों दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसका अवलोकन किया।24. 26