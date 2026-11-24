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पानीपत। जीटी रोड स्थित पुरानी तहसील के स्थान पर अब सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस निर्णय से तहसील कैंप और आसपास की कॉलोनियों के लोगों में खुशी बनी हुई है। क्षेत्रवासी लंबे समय से एक ऐसे सार्वजनिक स्थान की मांग कर रहे थे। यहां सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।सामुदायिक केंद्र बनने से स्थानीय लोगों को शादी-विवाह, सामाजिक समारोह और अन्य गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे निजी स्थलों पर होने वाले महंगे खर्च से भी राहत मिलेगी। तहसील कैंप वासियों इसके लिए शहरी विधायक प्रमोद विज का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पुरानी तहसील की जमीन का जनहित में उपयोग क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और विधायक के निरंतर प्रयासों से यह मांग साकार हो सकी है।विधायक प्रमोद विज ने कहा कि वे पहले दिन से ही शहर और नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। सामुदायिक केंद्र के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हरीश कटारिया, महामंत्री गगन खुर्सिजा, केवल वर्मा, धर्मपाल चोपड़ा, विजय छाबड़ा, विनय अरोड़ा, हुकम चंद मेहता, प्रवीन मदान, राजेश बत्रा और अशोक गुंबर मौजूद रहे।25