विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की नामी कंपनियों ने भाग लिया। मेले में विभिन्न व्यवसायों के 34 युवाओं ने पंजीकरण करवाकर साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार में शामिल सभी 34 युवाओं को रोजगार एवं शिक्षुता के अवसर प्रदान किए गए।रोजगार मेले में कपारो मारुति लिमिटेड बावल, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड राजस्थान, संकाई गायको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बावल, मिल्टन एलीवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड पानीपत, मैक्स पैलेट प्राइवेट लिमिटेड समालखा और आरकेएच ऑटोमोबाइल पानीपत सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं का साक्षात्कार लेकर उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार एवं शिक्षुता के अवसर प्रदान किए।संस्थान के शिक्षुता एवं प्लेसमेंट अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने कहा कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और सरकार के हर हाथ को रोजगार उपलब्ध करवाने के संकल्प को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे रोजगार मेले युवाओं को प्रशिक्षण के बाद सीधे उद्योगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।26