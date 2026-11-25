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केंद्र की मुख्य संचालिका अंजना बहन ने बताया कि नियमित योग और राजयोग ध्यान से तन स्वस्थ रहता है और मानसिक तनाव दूर होता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिविर के दौरान साधकों को दैनिक जीवन में ध्यान और संयमित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

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पानीपत। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्टर-25 स्थित सेवा केंद्र पर बुधवार को योग एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 30 साधकों ने भाग लेकर योगाभ्यास व राजयोग ध्यान किया।