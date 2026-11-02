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Panipat News: मंडियों में 2.06 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा, सरकारी खरीद का 60.98% उठान

Mon, 02 Nov 2026 07:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:31 PM IST
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2.06 lakh metric tonnes of paddy arrived in the mandis; 60.98% of the government-procured stock has been lifted.
अब तक 1.93 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद, सरकारी एजेंसियों का 6,041.73 एमटी धान उठान के इंतजार में
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माई सिटी रिपोर्टर

पानीपत। जिले की आठ मंडियों में धान की आवक 2.06 लाख मीट्रिक टन पार कर गई है। अब तक 1,93,950.1 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। सरकारी एजेंसियों ने खरीदे गए 15,483.1 मीट्रिक टन धान में से 9,441.37 मीट्रिक टन का उठान किया है। इस तरह सरकारी खरीद का 60.98 प्रतिशत उठान हुआ है, जबकि 6,041.73 मीट्रिक टन धान मंडियों में उठान के इंतजार में है।

मंडियों में सबसे अधिक 1509 किस्म के धान की 1,56,954 मीट्रिक टन आवक हुई है। इसके अलावा पीआर की 20,302 मीट्रिक टन, बासमती/1121 की 22,184 मीट्रिक टन, मुच्छल की 7,521 मीट्रिक टन और सरबती की 19.5 मीट्रिक टन आवक दर्ज की गई है। समालखा मंडी 1,09,565 मीट्रिक टन आवक के साथ पहले स्थान पर है। पानीपत मंडी में 33,752.5 और मतलौडा मंडी में 26,404 मीट्रिक टन धान पहुंचा है।
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निजी मिलरों ने खरीदा 1.78 लाख मीट्रिक टन धान

कुल खरीद में से निजी मिलरों और डीलरों ने 1,78,467 मीट्रिक टन धान खरीदा है। सरकारी एजेंसियों में हैफेड ने 4,900.8 मीट्रिक टन और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (एचडब्ल्यूसी) ने 10,582.3 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। उठान के मामले में हैफेड ने 3,519.27 मीट्रिक टन और एचडब्ल्यूसी ने 5,922.1 मीट्रिक टन धान उठाया है।
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समालखा के किसान राममेहर सिंह ने कहा कि उठान धीमा होने से मंडियों में जगह की कमी हो सकती है। राइस मिलों और गोदामों तक धान पहुंचाने के लिए वाहनों की आवाजाही तेज होनी चाहिए, ताकि नए किसानों को ट्रॉलियां खड़ी करने में परेशानी न हो। इसराना के किसान बलजीत ने कहा कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, ऐसे में मंडियों में बकाया धान का जल्द उठान जरूरी है।


उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि मंडियों में धान की खरीद, तुलाई, उठान और किसानों को भुगतान की रोजाना समीक्षा की जा रही है। उन्होंने खरीद एजेंसियों हैफेड और एचडब्ल्यूसी के अधिकारियों को उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
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