विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मतदान के बाद 257 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कुल 1,76,429 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 91,415 पुरुष, 84,999 महिलाएं और 15 अन्य मतदाता शामिल हैं। चुनाव के लिए पटियाला में 123, बाघा पुराना में 20 और धर्मकोट में सात मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन वार्डों में पहले नामांकन प्रक्रिया के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को रोकने और चुनाव लड़ने से वंचित करने के आरोप लगे थे। भाजपा ने इस मामले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन वार्डों के चुनाव रद्द कर दोबारा मतदान करवाने के आदेश दिए थे।हाईकोर्ट की कमेटी की निगरानी में होगा मतदानदोबारा चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। इसी कमेटी की निगरानी में मतदान होगा। पटियाला के 30 वार्डों में 165 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं, बाघा पुराना के 15 वार्डों में 62 और धर्मकोट के सात वार्डों में 30 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन निकाय चुनाव को सभी राजनीतिक दल अहम मान रहे हैं। यही वजह है कि सभी दल जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इन चुनावों का असर आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।