Use your right to vote without fear, greed and recommendation: Mann

पंचकुला ब्‍यूरो

Updated Mon, 10 Jan 2022 01:48 AM IST Updated Mon, 10 Jan 2022 01:48 AM IST

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रधान और सांसद भगवंत मान ने दावा किया कि आगामी 10 मार्च को पंजाब में आप की सरकार बनेगी, जिसके बाद किस भी व्यक्ति को धरने पर बैठने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी खजाने की लूट को बंद किया जाएगा और खजाने का मुंह आम जनता के लिए खोला जाएगा।

मान ने पंजाब वासियों को नई इबारत लिखने के लिए बिना किसी डर, लालच और सिफारिश से अपने वोट के अधिकारी को प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब वासी नफरत की राजनीति करने वालों से सचेत रहें। भगवंत मान पंजाब समेत देश के पांच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद रविवार को चंडीगढ़ के पीपुल्स कन्वेंशन सेंटर में पत्रकारों से रू-ब-रू हुए थे।

मान ने कहा कि आप पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी। हम गारंटी लेते हैं कि आप के पास पंजाब के विकास के लिए रोडमैप तैयार है। प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए रोडमैप तैयार है। इसके बारे में समय-समय पर बताते रहेंगे। मान ने कहा कि अगर नियत साफ हो तो खजाना भरा जा सकता है। सरकारी खजाने की लूट-खसूट बंद करके खजाने को भरा जा सकता है और खजाने का मुंह जनता की सुविधाओं के लिए खोला जाएगा। फिर पंजाब का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा, जहां शिक्षक न हो। अस्पताल नहीं होगा जहां डॉक्टर, इलाज और दवा की कमी से किसी को जान गवानी पड़े।