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संवाद न्यूज एजेंसीकालका। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन (यूआरएमयू) की वर्कशॉप शाखा की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के महामंत्री बीसी शर्मा के निर्देशानुसार मशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली रेलवे इंस्टीट्यूट से शुरू होकर रेलवे कॉलोनी से होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंची। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से उन्हें जल्द पूरा करने की मांग उठाई।कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा सचिव विकास तलवाड़ और शाखा अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने की। मशाल रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, आठवें वेतन आयोग को जल्द लागू करने तथा ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की।यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि रेलवे में लंबे समय से रिक्त पड़े सभी पदों को जल्द भरा जाए और हेल्परों की नई भर्ती की जाए, ताकि कर्मचारियों पर बढ़ते काम के बोझ को कम किया जा सके। इसके अलावा वर्कशॉप कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।