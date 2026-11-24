Panchkula News: ए- शूज नाम की दुकान के अज्ञात युवकों ने तोड़े शीशे । पुलिस घटना की जांच में जुटी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:08 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:08 AM IST
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
बरवाला। रायवाली अंबाला मार्ग पर स्थित ए-शूज नाम की दुकान पर रविवार रात को अज्ञात युवक दुकान के शीशे तोड़कर फरार हो गए। दुकान संचालक अजय ने इस घटना की सूचना बरवाला पुलिस चौंकी में दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तोड़फोड़ करने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी है।
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बरवाला। रायवाली अंबाला मार्ग पर स्थित ए-शूज नाम की दुकान पर रविवार रात को अज्ञात युवक दुकान के शीशे तोड़कर फरार हो गए। दुकान संचालक अजय ने इस घटना की सूचना बरवाला पुलिस चौंकी में दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तोड़फोड़ करने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी है।