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बरवाला। रायवाली अंबाला मार्ग पर स्थित ए-शूज नाम की दुकान पर रविवार रात को अज्ञात युवक दुकान के शीशे तोड़कर फरार हो गए। दुकान संचालक अजय ने इस घटना की सूचना बरवाला पुलिस चौंकी में दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तोड़फोड़ करने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी है।

संवाद न्यूज़ एजेंसी