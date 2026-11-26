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प्राचीन शिव मंदिर से डिस्पेंसरी तक नो-पार्किंग जोन बनाने की मांग, निवासियों ने डीसीपी को सौंपा ज्ञापनमाई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। सेक्टर-9 की बी रोड पर रेहड़ियों, ठेलों और बेतरतीब पार्किंग के कारण शाम होते ही जाम लग रहा है। खरीदारी के लिए दूसरे सेक्टरों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए सेक्टर-9 के निवासियों ने डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने और सख्त ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है।निवासियों ने बताया कि सड़क किनारे फल-सब्जी की रेहड़ियां और ठेले लगे रहते हैं। कई वाहन अस्थायी दुकानों के रूप में खड़े किए जाते हैं। वहीं, बेतरतीब पार्किंग से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। सप्ताहांत और त्योहारों पर स्थिति और गंभीर हो जाती है।शाम को नो-पार्किंग जोन बनाने की मांगनिवासियों ने प्राचीन शिव मंदिर से सरकारी डिस्पेंसरी तक बी रोड को शाम के समय नो-पार्किंग जोन घोषित करने, दोनों ओर पीली पट्टी लगाने और नियम तोड़ने वाले वाहनों को टो करने की मांग की है। साथ ही रेहड़ियां और अवैध अस्थायी दुकानें हटाने, शाम को ट्रैफिक नाका और टो-अवे वाहन तैनात करने तथा नियमित चालान करने की मांग उठाई है।25 नवंबर को सौंपे गए ज्ञापन को डीसीपी ने कार्रवाई के लिए एसीपी ट्रैफिक को मार्क किया है। इसकी प्रतियां मुख्यमंत्री, एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक और उपायुक्त को भी भेजी गई हैं। ज्ञापन पर एमसी जैन, ऋषि जैन सहित अन्य निवासियों के हस्ताक्षर हैं।