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मंत्री ने लोगों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अधिकारियों को पुलों की नींव, खंभों और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच करने के निर्देश दिए ताकि समय रहते मरम्मत हो सके। किसी भी दरार का तुरंत मूल्यांकन कर आवश्यक रोकथाम उपाय किए जाने चाहिए। पुराने और कमजोर पुलों के लिए विशेष एजेंसियों या प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों से विस्तृत संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। यह निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर हो। इसके परिणामों को आवश्यक मरम्मत, मजबूती या पुनर्वास की सिफारिशों के साथ दर्ज किया जाए ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

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चंडीगढ़। पटियाला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल गिरने के बाद लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग के सभी वरिष्ठ फील्ड इंजीनियरिंग अधिकारियों को राज्य भर के पुलों का व्यापक निरीक्षण करने को कहा है।