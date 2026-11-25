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राहगीरों और जरूरतमंदों को बांटा भोजन, गोशाला में की गोसेवासंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। प्रकाश पर्व और देव दीपावली के अवसर पर श्रीराम सेवादार ट्रस्ट की ओर से पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर और बद्दी में 10 भंडारे लगाए गए। इनमें राहगीरों और जरूरतमंदों को भोजन प्रसाद वितरित किया गया।ट्रस्ट की ओर से पहला भंडारा सेक्टर-23 स्थित गोवन सेवा धाम में लगाया गया। यहां दीप जलाकर आरती की गई और गोमाता को चारा, गुड़, हरी सब्जियां व दलिया खिलाकर गोसेवा की गई। इसके बाद सेक्टर-11/15 चौक, अग्रसेन चौक, सेक्टर-16 मार्केट और बरवाला सहित विभिन्न स्थानों पर भंडारे लगाए गए।ट्रस्ट सदस्यों ने कहा कि त्योहारों की सच्ची खुशी जरूरतमंदों की सेवा और खुशियां बांटने में है। इसी भावना से यह आयोजन किया गया।