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स्कूल बसों की जांच होगी, ओवरस्पीडिंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाईमाई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। सर्दियों में धुंध और कोहरे के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ने से पहले प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिले में दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट) का निरीक्षण कर हादसों के कारणों का पता लगाया जाएगा। सड़कों पर सफेद पट्टियां, रिफ्लेक्टर और दिशा सूचक बोर्ड दुरुस्त किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय और प्रमुख राजमार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी।उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बुधवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में सड़क सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की।उपायुक्त ने कहा कि ब्लैक स्पॉट का मौके पर निरीक्षण कर सड़क की खामियों और तकनीकी कमियों को दूर किया जाए। जहां मरम्मत की जरूरत है वहां पैचवर्क सहित जरूरी काम पूरे करवाएं। कोहरे वाले क्षेत्रों में रिफ्लेक्टर और संकेतक बोर्ड लगाए जाएं।स्कूल बसों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बस चालकों को कोहरे में वाहन चलाने की सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाए। ओवरस्पीडिंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के चालान काटे जाएं।राष्ट्रीय और प्रमुख राजमार्गों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ सीसीटीवी कैमरों की जांच कर खराब कैमरे तुरंत ठीक करवाए जाएं। हाईवे पर गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई होगी। दुर्घटना में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस और अस्पतालों में जरूरी इंतजाम रखने के निर्देश भी दिए गए।उपायुक्त ने वाहन चालकों से कोहरे में धीमी गति से चलने, फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की। बैठक में आरटीए सचिव हैरतजीत कौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।