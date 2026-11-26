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पंचकूला। नगर निगम पंचकूला ने आरजे मानव आनंद आहूजा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के लिए शहर का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। निगम की ओर से 19 नवंबर को जारी पत्र में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मानव मिशान फाउंडेशन से जुड़े हैं और लंबे समय से स्वच्छता, पर्यावरण जागरूकता और नागरिक भागीदारी के कार्यक्रमों में सक्रिय हैं।मानव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए इसे सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दायित्व है, जिसे वह पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएंगे। मानव का कहना है कि अपनी आवाज, काम और पहुंच के जरिए वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ेंगे। उनका कहना है कि सिर्फ स्वच्छ पंचकूला का सपना नहीं देखना है, बल्कि मिलकर उसे हकीकत बनाना है।ब्रांड एंबेसडर के तौर पर वह शहर में कूड़ा अलग-अलग करने, खुले में कूड़ा न फेंकने और प्लास्टिक कम इस्तेमाल करने को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। निगम को उम्मीद है कि उनकी लोकप्रियता से युवा वर्ग अभियान से जुड़ेगा और स्वच्छ सर्वेक्षण में पंचकूला की रैंकिंग में सुधार होगा।