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पीसीएस भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए मजीठिया ने कहा कि इससे 84 हजार आवेदकों के हितों से जुड़े सवाल उठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों के महिला कोटे में आवेदन करने, एक ही उम्मीदवार को दो-दो रोल नंबर आवंटित होने और उम्र संबंधी पात्रता में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं।उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले विशेषज्ञों की योग्यता, पंजाबी भाषा की शर्तों और सफल उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। मजीठिया ने मांग की कि विवादित भर्ती प्रक्रिया रद्द कर नए सिरे से पारदर्शी चयन कराया जाए। परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज, हाजिरी रिकॉर्ड और उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखकर जांच एजेंसी को सौंपी जाएं।शिअद प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप कलेर ने भी मामले को गंभीर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को इस मामले में जवाब देना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों में काफी रोष है।सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती : परगटचंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पीसीएस भर्ती मामले में पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। कांग्रेस लगातार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है और अभ्यर्थियों की शिकायतें सरकार तथा संबंधित अधिकारियों के सामने रखती रही है। हाईकोर्ट का रोक लगाने का फैसला मामले में उठाए गए सवालों की गंभीरता दर्शाता है।परगट ने सवाल किया कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों और शिकायतों का समय रहते समाधान क्यों नहीं किया गया? युवाओं की ओर से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट पर सवाल उठाने के बावजूद सरकार और आयोग ने उनकी बात गंभीरता से क्यों नहीं ली? उन्होंने बताया कि 331 पदों के लिए आयोजित भर्ती में मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद 751 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।भाजपा अभ्यर्थियों के साथ : सैनीइस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीसीएस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने उनसे मिलकर मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया है कि भाजपा उनके साथ है। सैनी ने कहा कि भर्ती में गड़बड़ी का मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।